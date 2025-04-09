Минздрав США призвал американцев вакцинироваться от кори

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев делать прививки от кори. Об этом он заявил в интервью каналу CBS News.

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«Позиция федерального правительства, моя позиция, заключается в том, что люди должны получать вакцину против кори», - подчеркнул Кеннеди-младший.

В то же время министр указал, что вакцинация не должна стать обязательной.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал принять решительные меры в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью корью в США.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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