Минздрав США призвал американцев вакцинироваться от кори
9 апреля 202512:44
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев делать прививки от кори. Об этом он заявил в интервью каналу CBS News.
«Позиция федерального правительства, моя позиция, заключается в том, что люди должны получать вакцину против кори», - подчеркнул Кеннеди-младший.
В то же время министр указал, что вакцинация не должна стать обязательной.
Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал принять решительные меры в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью корью в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru