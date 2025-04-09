В Москве мошенники оставили пенсионерку без квартиры и дома
Мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. Об этом сообщила столичная прокуратура. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей.
Лжеброкер позвонил 75-летней москвичке, представившись сотрудником инвестиционной компании, он предложил ей прибавку к пенсии. Для этого нужно было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель – 2,5 миллиона рублей. Он гарантировал более чем 5 миллионов рублей дохода за три месяца.
Преступники убедили жертву продать квартиру в столице, а также дом в Тверской области. Полученные от сделок деньги женщина передала неизвестным в офисе «Москва-Сити», будучи уверенной, что пополняет свой крипто-кошелек, еще часть отдала курьеру.
Ранее ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru