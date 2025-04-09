Захарова: Франция и Британия готовят военную интервенцию в Одессу
Франция и Великобритания готовят параметры интервенции в Одессу, этот вопрос обсуждали в Киеве на совещании начальников генштабов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что 4-5 апреля главы генштабов Украины, Британии и Франции провели совещание для определения «оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента».
«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины», - подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, речь идет прежде всего об Одессе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе, и Европа может направить свои силы без согласования с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru