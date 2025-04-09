Минфин подготовил проект условий для возврата зарубежных компаний

Министерство финансов подготовило проект условий для возвращения зарубежных компаний в Россию. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков, передает РИА Новости.

ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию иностранных финансовых компаний

Как отметил замминистра, правительственная комиссия обсудит документ на этой неделе. При этом Чебесков подчеркнул, что комиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из страны.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков рассказал НСН, что бизнес ждет возможности вернуться в Россию, так как в стране у него остались активы, а некоторые корпорации открывают свои заводы вновь. По мнению эксперта, западным фирмам будет непросто из-за конкуренции с отечественными производителями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:компанияМинфин

Горячие новости

Все новости

партнеры