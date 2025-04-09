Минфин подготовил проект условий для возврата зарубежных компаний

Как отметил замминистра, правительственная комиссия обсудит документ на этой неделе. При этом Чебесков подчеркнул, что комиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из страны.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков рассказал НСН, что бизнес ждет возможности вернуться в Россию, так как в стране у него остались активы, а некоторые корпорации открывают свои заводы вновь. По мнению эксперта, западным фирмам будет непросто из-за конкуренции с отечественными производителями.

