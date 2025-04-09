Хирург Хайдаров объяснил реинвестированием многомиллионные убытки своей клиники

Пластический хирург Тимур Хайдаров уточнил, что убытки в отчетности его клиники связаны с реинвестированием и долговыми обязательствами. При этом по итогу прошлого года выручка учреждения была на уровне 500 миллионов.

Адвокат Добровинский: Умершего пациента Гаврилова оперировал не Хайдаров

«Сейчас запускается еще три операционных, один стационар, то есть клиника расширяется, докупается современное, новейшее оборудование. Именно поэтому такой баланс, такая отчетность», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо прочего Хайдаров опроверг, что счета компании его жены Светланы были заблокированы налоговой.

Ранее СМИ сообщали, что убытки клиники IQ Plastique достигли почти 70 миллионов рублей на фоне череды скандалов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: официальный сайт Тимура Хайдарова / drkhidarov.ru
ТЕГИ:РоссияПластическая Хирургия

Горячие новости

Все новости

партнеры