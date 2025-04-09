Фотовыставка к 100-летию со дня рождения Смоктуновского откроется в Москве
В Москве 10 апреля на Страстном бульваре откроется фотовыставка по случаю 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Фотографии для неё предоставили Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Малый театр, «Мосфильм» и Госфильмофонд. На них актер запечатлен в образах князя Мышкина, царя Федора Иоанновича, Гамлета, Иванова, Чайковского и других.
Экспозиция на Страстном бульваре проработает до 4 марта 2026 года.
Ранее в Музее МХАТ открылась выставка об Иннокентии Смоктуновском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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