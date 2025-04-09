Фотовыставка к 100-летию со дня рождения Смоктуновского откроется в Москве

Фотографии для неё предоставили Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Малый театр, «Мосфильм» и Госфильмофонд. На них актер запечатлен в образах князя Мышкина, царя Федора Иоанновича, Гамлета, Иванова, Чайковского и других.

Экспозиция на Страстном бульваре проработает до 4 марта 2026 года.

Ранее в Музее МХАТ открылась выставка об Иннокентии Смоктуновском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

