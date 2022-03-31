Путин заявил об остановке контрактов на покупку газа при отказе от оплаты в рублях
Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от оплаты газа в рублях Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, сообщает РИА Новости.
«Если такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами», согласно которому, продавать голубое топливо государствам, которые входят в список «недружественных», с 1 апреля 2022 года можно будет только за рубли, сообщает RT.
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