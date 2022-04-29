Телеграм: Польше - Львов, румынам - Кишинев, Херсон - России
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Газпром и его рубли
Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» прекратил им поставки.
«Вечерний пророк» наблюдает за странами старой Европы:
«Время на раздумье, платить или не платить в рублях за российский газ, прошло. Пришла пора принимать решения. И если с сателлитами Вашингтона все предельно ясно, то для Германии, Франции, Италии и других европейских держав, считающих, что они ведут самостоятельную политику, решения по оплате газа будут показательными».
«Доктор Z прописал» отмечает, что принципиальные поляки и болгары продолжают покупать российский газ, только не у России и с наценкой:
«После вчерашних грозных заявлений чиновников Евросоюза и политиков отдельных европейских государств компании из ЕС увеличили заявки на поставки российского газа в Европу через территорию Украины. Номинация на прокачку газа через территорию Украины еще в течение суток 27 апреля была пересмотрена с 49,8 млн куб. м до 64,8 млн куб. м, заявка на 28 апреля составляет 63,4 млн куб. м. В Варшаве-то заявили, что более не будут покупать российский газ. И решили получать газ из Германии. Куда этот газ поступает из России (см. еще и "Северный поток-1", про поставки по которому как-то подзабыли, говорят только о транзите через территорию Украины). В общем, та же схема, которую на Украина ввели при Порошенко. Это когда "мы отказываемся покупать российский газ!!!". Будем покупать его же, но у европейских компаний и дороже. Как выясняется, вполне годная схема и для поляков. Вот и хорошо, пусть будет так».
«Русский Демиург» следит за ценами на газ:
«Цены на газ в Нидерландах выросли на четверть после того, как "Газпром" прикрутил вентиль для стран-противников России. После приостановки поставок газа в Болгарию и Польшу электроэнергия в стране тюльпанов и травки стоит 127,5 евро за мегаватт-час, и, судя по всему, это не предел. О том, что национальные стратегические запасы можно восполнить, покупая сжиженный газ с "молекулами свободы", который США обещали танкерами возить в Евросоюз, уже почему-то никто не вспоминает. Вот и получается, что Россия "плохая", но без нее Европе "кирдык"».
«Всевидящее око» комментирует новость о том, что несколько десятков районов Польши остались без газоснабжения:
«Редакции Ока очень бы хотелось знать, что жители этих районов думают по поводу политики своего правительства и его конкретных действий. А также к чему это приведет в ближайшей перспективе в польской социально-политической жизни».
«Нефть и Капитал» рассказывает, что поставки газа в ЕС могут значительно сократиться из-за испанцев:
«На юге Европы зреет новый газовый спор, который может привести к сокращению поставок углеводородов на территорию Евросоюза. Алжир пригрозил расторгнуть контракты на поставку газа (по трубопроводу Medgaz – 10,5 млрд куб. м/год) между государственной Sonatrach и испанскими покупателями. Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб заявил, что если газ, поставляемый в Испанию, будет перенаправлен в третью страну, это будет считаться нарушением контракта. Очевидно, Аркаб имеет в виду планы Мадрида, согласно которым Испания может начать реверсные потоки газа по простаивающему в настоящее время трубопроводу GME для поставок газа из Иберийского полуострова в Марокко. Видимо, у Испании, которая потребляет большое количество СПГ, появились свободные объемы газа, на продаже которых можно было бы заработать за счет поставок газа (полученного от Алжира) в Марокко. Увы, но Алжир, у которого есть территориальные претензии к североафриканской стране (из-за чего и был остановлен транзит газа через нее), это явно не устраивает».
Байден и его конфискация
Палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направлять Украине арестованные активы, связанные с Россией. Объявлено, что средства пойдут на восстановление страны и на гуманитарную помощь. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Джо Байдена изучает возможность конфискации государственных активов ЦБ РФ, заблокированных в рамках санкций.
«Адские бабки» объясняют:
«США открыто крадут 300 млрд долларов частной собственности РФ. На эти деньги они сами у себя покупают различную военную просрочку и списанное вооружение, которое направляют на Украину. Получают 300 млрд долларов чистой прибыли. Вот так выглядит величайшее ограбление века. Напомним, что во время Второй мировой войны банки США (пока американцы сами не вступили в войну), аккуратно обслуживали все платежи Гитлера. А Швейцария-то и вообще взасос дружила с фашистами вплоть до 9 мая и заработала на этом хорошие деньги».
«Темник» интересуется, остались ли в России непонятливые:
«Видимо, частная собственность приобретает священный статус только в руках американцев. Чужеземцы таких способностей не имеют. В этой истории особо интересно узнать – какие же безумцы из России до сих пор держат серьезные активы в США?»
«Инвестируй с умом / Евгений Пономарев» называет действия США воровством:
«Это подрывает институт частной собственности и презумпцию невинности. Иностранный капитал всерьез задумается о целесообразности, надежности и безопасности своих активов в США. Также я расцениваю это как некий посыл российскому олигархату – "...или вы сами разбирайтесь у себя в России, или мы отнимем у вас все. И не просто заберем, а отдадим это другим людям. И сделаем это потому, что ваше правительство делает то, с чем мы не согласны...". Шантаж. При реализации такого сценария возможность продажи российских активов для нерезидентов (особенно американского происхождения) будет стремиться к нулю. Также это до максимума охладит и межгосударственные отношения. А дальше новые санкции, ограничения, эмбарго и т.д.».
«Инвестиции на диване» считают, что решение США приведет к серьезным последствиям для мировой финансовой системы:
«Мы с вами становимся свидетелями первых серьезных трещин на, казалось бы, непоколебимой стене финансовой мощи доллара США. Ни для кого не секрет, что США являются крупнейшим мировым должником. В резервах большинства экономик мира находятся как доллары, так и казначейские облигации Минфина США, номинированные в долларах. Вся эта система глобальной финансовой гегемонии строится, прежде всего, на доверии. Насколько сильным останется доверие крупнейших кредиторов США, которые держат сотни миллионов и миллиарды долларов в своих ЗВР, после вчерашних событий? <…> Вряд ли завтра мы увидим масштабное исключение долларовых активов из резервов крупных мировых экономик. Процесс это не быстрый, такие объемы в короткие сроки не провести без риска обрушить рынок, в чем никто не заинтересован. Но однозначно можно утверждать, что главы Минфинов Китая, Индии, Саудовской Аравии и других крупных мировых экономик призадумались. Я уверен, что уже в ближайшее время они начнут изменять баланс своих ЗВР в сторону снижения доли доллара и казначейских облигаций США».
Бывший депутат Госдумы Виктор Селиверстов в своем канале «СеливерстоV» констатирует окончательную отмену принципов международного права:
«На украинском конфликте решили поживиться многие, считая, что "война все спишет". Действия властей Запада нельзя трактовать иначе как банальный грабеж. А госсекретарь США Энтони Блинкен своими заявлениями о конфискации блокированных активов Центробанка РФ выводит этот грабеж на международный уровень. При этом никто даже не вспоминает про нормы международного права, вообще про то, что есть суды и судебные решения. Законы в так называемых "западных демократиях" быстро сменяются "понятиями", когда есть возможность поживиться».
Херсон и его движуха
На Украине новые власти Херсонской области, освобожденной российскими вооруженными силами, гарантировали поступление воды в Крым, приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». На фоне этих заявлений область подверглась обстрелам со стороны украинских военных.
«Мюсли вслух» отмечают, что Киев уже не считает Херсонскую область своей:
«Киевские власти не могли не понимать, что, атаковав Херсон тактическими ракетами, словно вражескую территорию, они с большей долей вероятности попадут по мирному населению, в том числе по головам тех своих сторонников, которые иногда еще собираются на проукраинские митинги. В Киеве могут делать громкие заявления, но очевидно, что они больше не считают эту важнейшую область своей, так как по ней уже можно лупить ракетами. В Краматорске ситуация была иной: там изначально осуществлялась провокация, здесь же никто даже не пытается отрицать факт нанесения удара. Россия когда-то построила Херсон, сегодня она его вернула. Дальнейший статус области, жители которой уже переходят на рубли во взаимозачетах, будет, скорее всего, определен на референдуме».
«Историк-алкоголик» комментирует поведение сторонников Киева в Херсонской области:
«Утром 2 тысячи жители Херсона вышли на митинг за Украину, а вечером по ним начали отрабатывать "Точкой-У" захыстники краины. Во-первых, митингуйте больше, завтра весь митинг положат, скажут, что русские не выдержали зрелища не покорившихся украинцев, не смогли смотреть на жовто-блакитные стяги. Во-вторых, очевидно, в Киеве понимают, что референдум в Херсонской области неотвратим, поэтому перевели эту территорию в разряд Л/ДНР, то есть территорию противника, населенную антиукраинцами, а значит, ее можно бомбить. Такое очень своеобразное признание фактической утраты региона».
Политик Андрей Метельский в своем канале «Метельский.Москва» пишет, что Владимиру Зеленскому, получившему британское гражданство, жизни украинцев неважны:
«Любая потерянная территория становится для украинских властей автоматически вражеской. Поэтому, как считает Зеленский, население, живущее на этой территории, можно уничтожать любым доступным способом. Жители Херсона и Изюма на себе смогли почувствовать такое отношение со стороны "президента Украины" и его армии. Удары, совершенные ВСУ этой ночью, явно наносились по жилым кварталам. <…> "Борьба до последнего украинца" – такой же девиз Зеленского, оформившего себе, детям и своему окружению английские паспорта. Можно не сомневаться, что он сбежит туда, как только поймет, что шансов удержаться нет, или когда ему разрешат его хозяева в Вашингтоне и Лондоне. А жители Мариуполя, Херсона, Изюма и других украинских городов наконец-то вздохнут свободно».
«338» отмечает, что несмотря на обстрелы, на освобожденной территории налаживается мирная жизнь:
«На освобожденных территориях уже распространяется российская пресса. ПГТ Чаплинка, Херсонская область. "Красную звезду" и другие отечественные издания предположительно сверстали и отпечатали в полевых условиях с задействованием походного комплекса "Журналист"».
Польша и её Украина
Служба внешней разведки России обвинила Варшаву и Вашингтон в намерении оккупировать часть украинской территории под предлогом ввода миротворческих сил. В четверг Минобороны Польши объявило о планах военных учений, направленных на отработку приема и развертывания союзнических войск.
«АДЕКВАТ Z» полагает, что реализация планов Польши ничем хорошим не закончится:
«Если полякам, как докладывает СВР, действительно хватит гонора попытаться отожрать запад Украины по Збруч, то есть вернуться на этом направлении к своей границе 1939 года, ни с чем, кроме огромной пачки дрожжей в огромную выгребную яму, этот шаг будет не сравнить. Поголовная или очень близко к тому бандеровщина в умах местного населения с одной стороны. Сохранившиеся в поколениях более чем обоснованные чувства в связи с геноцидом бандеровцами поляков с другой. Память обо всем, что на этих территориях вытворяли сами поляки в двадцатые и тридцатые годы, с третьей. И что не менее характерно – никаких последствий такой аннексии вменить в вину москалям не получится при всем желании. Два туза в прикупе на мизере, не меньше. Если жадность сыграть этот мизер застит глаза, хватайте прикуп, панове, хватайте. Мы свою заказанную девятерную сыграем в любом случае».
«Политтранзит» считает, что Россия не допустит присвоения Польшей украинских земель:
«Очевидно, что Варшава и Вашингтон вступили в тайный сговор – цель которого расчленить Украину и включить ее западную часть с центром во Львове в состав Польши. Для обеспечения запланированной акции на территорию запада Незалежной хотят ввести так называемые миротворческие силы Польши. По сути, этот военный контингент нужен лишь для аннексии Западной Украины Польшей при молчаливом согласии США. Теперь ясно, что Зеленский доигрался. Его "союзники" в лице Штатов по-тихому "сливают" Украину, отдавая ее на растерзание Польше. Байден использует Зеленского и Незалежную как разменные монеты в своей геополитической игре, цели которой – навязать свой миропорядок и не допустить усиления России. Однако Россия не позволит Польше и США реализовать их план. Москва призовет мировое сообщество заявить решительный протест возможному введению "миротворцев" Варшавы на Украину. Кроме того, Россией может быть поставлен соответствующий вопрос в ООН с целью предотвратить эту захватническую акцию польско-американских сил. Но самое главное, что эти планы получат достойный военный ответ с потенциальным переходом боевых действий на территорию Польши. Причем с полной поддержкой тех граждан Украины, которые сейчас находятся на территории Польши».
«Zommerman» рассуждает о вариантах развития событий:
«Или есть большие договоренности Запада с нами, и тогда будет большой раздел Украины (а СВО значительно ускорится). Или нет договоренностей, и тогда нас рано или поздно вынудят, как говорят в интернетах, всерьез бахнуть. Возможно, и по целям за пределами нынешней Украины. Президент в первый день СВО недвусмысленно сказал о такой возможности, если нас к этому подтолкнут. А на днях повторил. И создается впечатление, что все идет именно ко второму варианту развития событий. <…> Полякам стоило бы задуматься, прежде чем играть роль затравки в огромном катаклизме, в котором окажется Европа. Получат-то, в первую очередь, они, а не их кураторы. Да и как бы не произошло воссоединения ДНР с какой-нибудь Люблинской или Седлецкой губерниями по итогам».
Политик Никита Изюмов пишет об отношении украинских радикалов к полякам:
«Если поляки двинут свой "миротворческий" контингент на Украину, то их там может ждать не теплый прием, поскольку наследники УПА Польшу, мягко скажем, не жалуют. Однако воевать еще и с поляками у Украины сил нет, тем более что через Польшу идут поставки оружия, боеприпасов, БПЛА и всех нужных ресурсов».
А «Мышь в овощном» напоминает об историческом отношении поляков к украинским националистам:
«75 лет назад силовые структуры Польской народной республики провели операцию по массовому переселению населения юго-восточных районов своей страны на территории, по итогам Второй Мировой войны включенные в Польшу из состава Германии. Операция проводилась для ликвидации социальной, мобилизационной и хозяйственной базы украинских националистов, поставленные в ее рамках задачи были успешно решены в полном объеме. В те времена, когда память о жертвах бандеровцев еще была жива, в Варшаве воспринимали украинский национализм куда более адекватно, чем сегодня».
Приднестровье и теракты
В понедельник в Тирасполе произошла серия взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики. Во вторник два взрыва произошли в приднестровском поселке Маяк на территории радиовещательного центра, на следующий день там же обнаружили десять взрывных устройств. В республике установлен «красный» уровень террористической опасности.
«ЮгаSapiens» пишет о причастности Украины:
«Украина после неудачных атак на АЭС и хим. объекты решила погрузить Европу в хаос локальных войн и сейчас подталкивает Румынию, члена НАТО, аннексировать Молдавию. На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на встрече с румынским премьер-министром Николае Чукэ, который является генералом армии в отставке, что российская армия в скором времени может оказаться в Приднестровье, где воссоединится с 14 армией. В связи с чем Кулеба настаивал на скорейшем открытии второго фронта, намекая на то, что если России в Молдавии не будет, то Румыния может смело начать интеграционные процессы. Проблема лишь в том, что Кулеба не учитывает, что таким образом развяжет руки Польше, которая давно хочет вернуть не только Львов. Или все же он учитывает, но ему глубоко наплевать на развал Украины».
«Мышьяк И Старые Кружева» считают, что Запад провоцирует глобальную войну:
«В рамках "тотального сдерживания" России, к которому официально приступили страны, ранее известные как "наши западные партнеры", очевидно, готовятся обострения по всему периметру российских интересов. Недавние события в Приднестровье лишь одно – и не последнее – из них. То, что с цепи могут спустить многих антирусских лимитрофов, конечно, печально, и, естественно, осложняет наше положение. Однако в ослеплении противостояния с Россией международные негодяи забывают одно. Натравить на нас Молдавию с Румынией нетрудно. Трудно будет запихать обратно в тюбик пасту международной нестабильности. Ограничиться Приднестровьем, Карабахом или Курилами не получится. То, что можно Молдавии и Румынии, очевидно, окажется разрешено и еще для десятков других стран "второго – третьего эшелона". И "война всех со всеми" в мире будет нарастать со все более увеличивающейся скоростью. Чем закончится это все, предсказать нетрудно. Как говорил один мой давний знакомый: "человечество, конечно, уже поразительно давно не воевало. Так, по-настоящему, с танками, окопами и пушками».
Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что республика должна объединиться с Румынией, чтобы получить защиту НАТО и ЕС от якобы существующей военной угрозы.
Сенатор Алексей Пушков считает такой сценарий губительным для Молдавии:
«Призрак объединения с Румынией давно витает над Молдавией. И превратится в этом случае суверенная Молдова в далекую от центра румынскую провинцию. И Приднестровье точно не последует за ней».
Президент Молдавии Майя Санду осторожно заявила, что власти примут решение об объединении с Румынией только в том случае, если эту инициативу решение поддержит подавляющее большинство граждан страны.
«РУССТРАТ» комментирует позицию Санду:
«Майя Санду понимает, что через некоторое время российские войска займут Одесскую область. Такая задача, кстати, определена на вторую фазу российской специальной военной операции на Украине. И в случае агрессии против Приднестровской Молдавской Республики Республика Молдова в нынешнем виде может прекратить свое существование. Поэтому президент Молдавии и ее команда действуют исключительно на инстинкте самосохранения: вдруг пронесет, и получится тихой сапой пролезть в Евросоюз (заявка подана 3 марта 2022 года), а затем и в НАТО. Время покажет. Когда российские батальонные тактические группы через Одесскую область подойдут к границе с ПМР, геополитический расклад изменится».
«Мейстер» отмечает, что у сторонников эскалации разные интересы:
«К 2014 году приднестровский конфликт был заморожен до арктических температур. После известных событий на Украине и усилившейся экономической блокады ПМР, а также прихода к власти Санду обстановка начала потихоньку накаляться, но на данный момент ни приднестровцы, ни молдаване совершенно не хотят стрелять друг в друга. Ситуацию раскачивают исключительно Украина и Румыния, которая мечтает наложить лапу на всю Молдавию, включая "Транснистрию". Румынам эти земли, в конце концов, еще Гитлер обещал. Однако у союзников принципиально разные интересы: Румыния была бы не против, чтобы Украина за нее зачистила Приднестровье, поскольку прямое боестолкновение между военнослужащими НАТО и российскими войсками по-прежнему недопустимо. Киев же, напротив, очень надеется на такой сценарий. На последствия для всего мира киевским нацистам наплевать».
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