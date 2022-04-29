Телеграм: Польше - Львов, румынам - Кишинев, Херсон - России

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Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» прекратил им поставки.

«Вечерний пророк» наблюдает за странами старой Европы:

«Время на раздумье, платить или не платить в рублях за российский газ, прошло. Пришла пора принимать решения. И если с сателлитами Вашингтона все предельно ясно, то для Германии, Франции, Италии и других европейских держав, считающих, что они ведут самостоятельную политику, решения по оплате газа будут показательными».

«Доктор Z прописал» отмечает, что принципиальные поляки и болгары продолжают покупать российский газ, только не у России и с наценкой:

«После вчерашних грозных заявлений чиновников Евросоюза и политиков отдельных европейских государств компании из ЕС увеличили заявки на поставки российского газа в Европу через территорию Украины. Номинация на прокачку газа через территорию Украины еще в течение суток 27 апреля была пересмотрена с 49,8 млн куб. м до 64,8 млн куб. м, заявка на 28 апреля составляет 63,4 млн куб. м. В Варшаве-то заявили, что более не будут покупать российский газ. И решили получать газ из Германии. Куда этот газ поступает из России (см. еще и "Северный поток-1", про поставки по которому как-то подзабыли, говорят только о транзите через территорию Украины). В общем, та же схема, которую на Украина ввели при Порошенко. Это когда "мы отказываемся покупать российский газ!!!". Будем покупать его же, но у европейских компаний и дороже. Как выясняется, вполне годная схема и для поляков. Вот и хорошо, пусть будет так».

«Русский Демиург» следит за ценами на газ:

«Цены на газ в Нидерландах выросли на четверть после того, как "Газпром" прикрутил вентиль для стран-противников России. После приостановки поставок газа в Болгарию и Польшу электроэнергия в стране тюльпанов и травки стоит 127,5 евро за мегаватт-час, и, судя по всему, это не предел. О том, что национальные стратегические запасы можно восполнить, покупая сжиженный газ с "молекулами свободы", который США обещали танкерами возить в Евросоюз, уже почему-то никто не вспоминает. Вот и получается, что Россия "плохая", но без нее Европе "кирдык"».

«Всевидящее око» комментирует новость о том, что несколько десятков районов Польши остались без газоснабжения:

«Редакции Ока очень бы хотелось знать, что жители этих районов думают по поводу политики своего правительства и его конкретных действий. А также к чему это приведет в ближайшей перспективе в польской социально-политической жизни».

«Нефть и Капитал» рассказывает, что поставки газа в ЕС могут значительно сократиться из-за испанцев:

«На юге Европы зреет новый газовый спор, который может привести к сокращению поставок углеводородов на территорию Евросоюза. Алжир пригрозил расторгнуть контракты на поставку газа (по трубопроводу Medgaz – 10,5 млрд куб. м/год) между государственной Sonatrach и испанскими покупателями. Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб заявил, что если газ, поставляемый в Испанию, будет перенаправлен в третью страну, это будет считаться нарушением контракта. Очевидно, Аркаб имеет в виду планы Мадрида, согласно которым Испания может начать реверсные потоки газа по простаивающему в настоящее время трубопроводу GME для поставок газа из Иберийского полуострова в Марокко. Видимо, у Испании, которая потребляет большое количество СПГ, появились свободные объемы газа, на продаже которых можно было бы заработать за счет поставок газа (полученного от Алжира) в Марокко. Увы, но Алжир, у которого есть территориальные претензии к североафриканской стране (из-за чего и был остановлен транзит газа через нее), это явно не устраивает».

