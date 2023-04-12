«МегаФон» пообещал оспорить американские санкции

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что из-за санкций российской космонавтике предстоит скачок на десятки лет назад Российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем В Казани школьнице дали условный срок за попытку поджечь военкомат