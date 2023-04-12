«МегаФон» пообещал оспорить американские санкции
Мобильный оператор «МегаФон» собирается оспорить внесение в санкционный список США, сообщает РИА Новости.
В компании заявили, что намерены добиваться снятия ограничений «любыми доступными способами».
Санкции США «МегаФон» назвал несправедливыми и незаконными. Оснований для введения ограничений в отношении компании нет, заявили в мобильном операторе.
«МегаФон» отметил, что оказывает услуги социальной значимости миллионам клиентов.
Санкции против мобильного оператора ввело Министерство финансов США в среду, 12 апреля. Также под ограничения попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот», пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
- СМИ: в Новой Москве объявили план «Перехват» после стрельбы
- ФРС откажется от практики постоянного повышения учетной ставки
- В Польше захотели производить боеприпасы с ураном для Abrams
- Хинштейн назвал препятствие для разблокировки Twitter
- Марат Хуснуллин прокомментировал введённые против него санкции США
- В Финляндии заявили о готовности отразить атаки российских «Искандеров»
- «МегаФон» пообещал оспорить американские санкции
- Рашид Рахимов возглавил казанский «Рубин»
- Минстрой: Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru