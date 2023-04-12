«МегаФон» пообещал оспорить американские санкции

Мобильный оператор «МегаФон» собирается оспорить внесение в санкционный список США, сообщает РИА Новости.

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В компании заявили, что намерены добиваться снятия ограничений «любыми доступными способами».

Санкции США «МегаФон» назвал несправедливыми и незаконными. Оснований для введения ограничений в отношении компании нет, заявили в мобильном операторе.

«МегаФон» отметил, что оказывает услуги социальной значимости миллионам клиентов.

Санкции против мобильного оператора ввело Министерство финансов США в среду, 12 апреля. Также под ограничения попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот», пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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