Райффайзенбанк прекращает выдачу зарплатных карт в России
Австрийский Райффайзенбанк перестанет выдавать зарплатные карты и подключать новые зарплатные проекты для российских компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Выдача новых зарплатных карт прекратится после 10 апреля. Уже выданные продолжат работать до истечения срока действия.
В банке объяснили решение рыночной конъюнктурой. В последние месяцы регуляторы США и Евросоюза оказывают давление на финансовую организацию.
В конце марта стало известно, что австрийский банк принял решение о продаже российского бизнеса.
США могут заблокировать имеющиеся у россиян наличные доллары, рассказал «Радиоточке НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
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