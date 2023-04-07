Райффайзенбанк прекращает выдачу зарплатных карт в России

Австрийский Райффайзенбанк перестанет выдавать зарплатные карты и подключать новые зарплатные проекты для российских компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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Выдача новых зарплатных карт прекратится после 10 апреля. Уже выданные продолжат работать до истечения срока действия.

В банке объяснили решение рыночной конъюнктурой. В последние месяцы регуляторы США и Евросоюза оказывают давление на финансовую организацию.

В конце марта стало известно, что австрийский банк принял решение о продаже российского бизнеса.

США могут заблокировать имеющиеся у россиян наличные доллары, рассказал «Радиоточке НСН» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

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ФОТО: РИА Новости
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