По его словам, в этом случае Европа останется без российского голубого топлива.

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения Западом ограничения на цену на российскую нефть Москва будет торговать только со странами, готовыми вести дела на рыночных условиях, сообщает «Свободная пресса».