Медведев заявил, что в Европе не будет газа из России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести потолок цен на газ из России.

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По его словам, в этом случае Европа останется без российского голубого топлива.

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения Западом ограничения на цену на российскую нефть Москва будет торговать только со странами, готовыми вести дела на рыночных условиях, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевЕвропаРоссийский ГазГаз
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