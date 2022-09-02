Медведев заявил, что в Европе не будет газа из России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести потолок цен на газ из России.
По его словам, в этом случае Европа останется без российского голубого топлива.
«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения Западом ограничения на цену на российскую нефть Москва будет торговать только со странами, готовыми вести дела на рыночных условиях, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Российские автомобильные номера начали выдавать в Харьковской области
- Украинское правительство одобрило новый пакет санкций против России
- Медведев заявил, что в Европе не будет газа из России
- Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ
- Компания Electrolux объявила об уходе из России
- Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
- Песков: энергоресурсы пойдут на другие направления
- Россиян предупредили о фейковых билетах и турах от авиакомпаний
- Новые тарифы ОСАГО ввели в России
- Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru