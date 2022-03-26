Медведев заявил, что приостановившие работу в России компании вернутся, но с потерями

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, западные компании, которые приостановили работу в нашей стране, вернутся. Об этом он заявил в интервью RT.

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«Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями», — сказал зампред Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что Россия – это большой рынок, а иностранные компании не намерены отказываться от своих доходов.

«Они действительно нам потихонечку говорят, что, ну вот, мы ждём развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — рассказал Медведев.

Он напомнил цитату из работ Карла Маркса о том, что «капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли».

«Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти», — заявил заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее университет «Синергия» представил исследование, в соответствии с которым более 40% россиян уверены, что большинство западных компаний, ушедших с российского рынка, вернутся в течение года.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЭкономикаРынокЗападкомпанияМедведев
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