СМИ: Россия может прекратить поставки газа Евросоюзу на год

Россия может на год ограничить поставлять газ в страны Европы без негативных для себя сценариев, сообщает Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Capital Economics Лиама Пича.

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Он обратил внимание, что высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать прибыль от продажи газа в размере 20 миллиардов долларов ежегодно. В случае, если объем поставок уменьшится, РФ потеряет в доходах не сумму, которая не будет критичной.

Эксперт обратил внимание на возможности российских властей гибко подходить к этому вопросу и отстаивать собственные интересы, отметив, что период, в течение которого Россия не будет испытывать убытки от эмбарго на углеводороды, зависит от размера «компенсационных доходов» от продажи нефти.

Напомним, стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский Газ
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