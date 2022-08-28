СМИ: Россия может прекратить поставки газа Евросоюзу на год
Россия может на год ограничить поставлять газ в страны Европы без негативных для себя сценариев, сообщает Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Capital Economics Лиама Пича.
Он обратил внимание, что высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать прибыль от продажи газа в размере 20 миллиардов долларов ежегодно. В случае, если объем поставок уменьшится, РФ потеряет в доходах не сумму, которая не будет критичной.
Эксперт обратил внимание на возможности российских властей гибко подходить к этому вопросу и отстаивать собственные интересы, отметив, что период, в течение которого Россия не будет испытывать убытки от эмбарго на углеводороды, зависит от размера «компенсационных доходов» от продажи нефти.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.
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