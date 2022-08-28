СМИ: Россия может прекратить поставки газа Евросоюзу на год

Он обратил внимание, что высокая стоимость энергоресурсов позволяет Москве получать прибыль от продажи газа в размере 20 миллиардов долларов ежегодно. В случае, если объем поставок уменьшится, РФ потеряет в доходах не сумму, которая не будет критичной.

Эксперт обратил внимание на возможности российских властей гибко подходить к этому вопросу и отстаивать собственные интересы, отметив, что период, в течение которого Россия не будет испытывать убытки от эмбарго на углеводороды, зависит от размера «компенсационных доходов» от продажи нефти.

Напомним, стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Рекорд был зафиксирован 7 марта, когда цена газа превысила 3800 долларов и составила 3892 доллара за тысячу кубометров.

