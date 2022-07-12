Медведев назвал переход на оплату в нацвалютах лучшей защитой от протухающего евро
Переход России и ее союзников на оплату в национальных валютах станет лучшей защитой от протухающего евро, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Экс-президент отметил, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет, что только соответствует прогнозам наступления кризиса в Европе, который раскручивается на фоне антироссийских санкций.
«Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет. Ну и конечно же, европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной». Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники», - написал Медведев.
Он отметил, что страны ЕС не просчитали свои экономические потери из-за санкций и просто начали бездумно вводить рестрикции. По словам Медведева, в США напротив – долго изучали последствия.
«А вот «полезные европейские идиоты» пострадали по милости американцев куда сильнее. Но их совсем не жаль, поскольку именно русофобы из ЕС развязали гибридную войну с Россией и открыли против нас широкий экономический фронт», - убежден Медведев.
В такой ситуации России нужно адаптироваться к новым, хоть и сложным условиям. При этом перестроится и работа с союзниками РФ, а, возможно, появится и резервная валюта.
«Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях», - резюмировал Медведев.
Ранее экономист Тимур Нигматуллин заявил НСН, что доллар станет дороже евро.
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