Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительству совместно с депутатами обеих палат парламента необходимо действовать оперативно и нестандартно, не допуская снижения качества жизни граждан РФ, сообщают РИА Новости.

Матвиенко выразила уверенность в том, что страны Запада во главе с США стараются создать тотальную блокаду вокруг России, намереваясь тем самым остановить её развитие.

«Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, «наказать» наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет», — подчеркнула спикер Совета Федерации.