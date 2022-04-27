Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительству совместно с депутатами обеих палат парламента необходимо действовать оперативно и нестандартно, не допуская снижения качества жизни граждан РФ, сообщают РИА Новости.

Матвиенко выразила уверенность в том, что страны Запада во главе с США стараются создать тотальную блокаду вокруг России, намереваясь тем самым остановить её развитие.

«Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, «наказать» наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности

По её словам, ограничительные меры направлены против каждого в России.

«На действия недружественных стран ответ может быть только один — спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане», - добавила Матвиенко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что национализации имущества покинувших Россию компаний не будет.

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