Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительству совместно с депутатами обеих палат парламента необходимо действовать оперативно и нестандартно, не допуская снижения качества жизни граждан РФ, сообщают РИА Новости.
Матвиенко выразила уверенность в том, что страны Запада во главе с США стараются создать тотальную блокаду вокруг России, намереваясь тем самым остановить её развитие.
«Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, «наказать» наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет», — подчеркнула спикер Совета Федерации.
По её словам, ограничительные меры направлены против каждого в России.
«На действия недружественных стран ответ может быть только один — спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане», - добавила Матвиенко.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что национализации имущества покинувших Россию компаний не будет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу
- Песков назвал провокацией заявления Киева о готовности захватить Приднестровье
- Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи
- В Кремле не подтвердили передачу Кириенко от Козака кураторства ДНР и ЛНР
- Песков ответил на вопрос об обмене Медведчука на украинских военных
- Матвиенко призвала не допустить снижения качества жизни граждан России
- Минпромторг допустил падение промпроизводства в РФ в 2022 году
- Россия ввела ответные санкции в отношении 287 британских парламентариев
- Ассоциация владельцев кинотеатров назвала «возвратом в 90-е» пиратские показы «Бэтмена»
- Советник Зеленского заявил о готовности ВСУ захватить Приднестровье по запросу Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru