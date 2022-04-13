Матвиенко: Национализации имущества покинувших Россию компаний не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что сейчас речи о национализации имущества иностранных компаний, которые покинули Россию не идёт, сообщают РИА Новости.

«Ни в коей мере речи о национализации не идёт», — сообщила сенатор.

Таким образом, она прокомментировала законопроект, предусматривающий введение внешнего управления на предприятиях иностранных компаний, покинувших Россию из-за спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.

СМИ: В России заморозили проект о национализации иностранных компаний

Матвиенко подчеркнула, что всегда выступала против разрушения института собственности.

По её словам, если все перестанут уважать частную собственность, это приведёт к разрушению мировой экономики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектИмуществоСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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