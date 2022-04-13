Матвиенко: Национализации имущества покинувших Россию компаний не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что сейчас речи о национализации имущества иностранных компаний, которые покинули Россию не идёт, сообщают РИА Новости.

«Ни в коей мере речи о национализации не идёт», — сообщила сенатор.

Таким образом, она прокомментировала законопроект, предусматривающий введение внешнего управления на предприятиях иностранных компаний, покинувших Россию из-за спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.