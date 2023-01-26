Mastercard потеряла 30 млн долларов из-за приостановки деятельности в России

В документе отмечается, что доходы увеличились на 18% по сравнению с 2021 годом, а чистая прибыль - на 14%, до 9,9 млрд долларов.

Также в отчёте говорится, что из-за приостановки деятельности в России и введения антироссийских санкций потери компании составили 30 млн долларов. Ещё 37 млн долларов убытков компания смогла компенсировать за счёт сокращения выплат клиентам.

Ранее международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, владельцам карт стали недоступны покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах, однако операции внутри России доступны в полном объёме, сообщает RT.