Mastercard потеряла 30 млн долларов из-за приостановки деятельности в России
Американская финансовая корпорация Mastercard опубликовала финансовую отчётность, согласно которой общая выручка компании за 2022 год составила 22,2 млрд долларов.
В документе отмечается, что доходы увеличились на 18% по сравнению с 2021 годом, а чистая прибыль - на 14%, до 9,9 млрд долларов.
Также в отчёте говорится, что из-за приостановки деятельности в России и введения антироссийских санкций потери компании составили 30 млн долларов. Ещё 37 млн долларов убытков компания смогла компенсировать за счёт сокращения выплат клиентам.
Ранее международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, владельцам карт стали недоступны покупки за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах, однако операции внутри России доступны в полном объёме, сообщает RT.
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