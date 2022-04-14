«Марсианский песок из Колумбии»: Эксперт высмеял замещение российского газа Латинской Америкой
Ни Колумбия, ни Венесуэла не смогут заменить поставки газа из России, однако российскую нефть ждут менее радужные перспективы, рассказал в эфире НСН эксперт по энергетике Сергей Пикин.
Колумбия не сможет заменить Россию на рынке энергоносителей, поскольку у нее нет достаточных запасов топлива, сказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Президент Колумбии Иван Дуке ранее заявил о готовности поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Он подчеркнул, что Колумбия готова к наращиванию добычи нефти, газа и угля. При этом открытые источники сообщают, что это государство обладает крупнейшими в Латинской Америке запасами угля.
«Заявления, которые он сделал, ничего общего с реальностью не имеют. Объемы, которые Колумбия добывает, сопоставимы с добычей марсианского песка на планете Земля. У них нет объемов, в этом проблема Колумбии. Я еще понимаю разговор про Венесуэлу, страна с самыми большими запасами нефти в мире, но она вся тяжелая, там все запущено, туда давно не вкладывались, инвестиций нет. И она под санкциями. Но теоретически, если долго вкладывать десятки миллиардов долларов и снять санкции, то можно тоже увеличить добычу нефти. Но это тоже гипотетические случаи», - объяснил эксперт по энергетическому развитию.
При этом ситуация с рынком нефти для России неустойчивая, и для ее стабилизации потребуется больше времени, добавил он.
«По нефти вероятность замены российского рынка другими поставщиками большая. Нефтетрейдеры даже без санкций и введения формального эмбарго будут переориентироваться на других поставщиков и другие сорта просто на всякий случай, соответственно, произойдет переориентация товарных потоков. Условно говоря, Ближний Восток будет больше всех поставлять в сторону Европы, а мы увеличим поставки в сторону Азии. Но при этом с точки зрения баланса энергоносителей примерно все останется в том же диапазоне. Конечно, сейчас из-за осложнения логистики будет снижение добычи. Нужно еще новую логистику отладить, а работать на склад уже нет возможности. Падение, безусловно, может быть весьма серьезным. Ситуацию возможно выправить и минимизировать потери, но для этого потребуется время. Все это будет непросто», - предупредил Пикин.
Эксперт также объяснил, почему нефтяной рынок в России более уязвим, чем рынок природного газа.
«Отказ от нашей нефти – это дополнительные издержки потребителей. Цены растут из-за геополитической составляющей. Наши дополнительные издержки – нам приходится предоставлять скидки потребителям, чтобы они продолжали покупать нашу нефть. Трейдеры, чтобы обходить санкции, будут использовать разные схемы, которые тоже будут увеличивать издержки. Ничего хорошего в этом точно нет, но по нефти – да, мы будем замещаться другими поставщиками. А по газу просто нет поставщиков сжиженного газа в мире, которые готовы нас заместить. Трубопроводный газ Алжир еще может добавить, это несколько миллиардов кубометров. На фоне того, что Россия поставляет от 150 до 200 млрд, все, что сейчас обсуждается – это только проценты, плюс-минус холодная или теплая зима», - спрогнозировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предположил, что отказ ЕС от нефти и газа из России не остановит военную операцию России на Украине. Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге Боррель призвал отбросить иллюзии, потому что прекращение импорта газа и нефти сегодня, «в ближайшие недели это не остановит российскую армию».
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