«Марсианский песок из Колумбии»: Эксперт высмеял замещение российского газа Латинской Америкой

Колумбия не сможет заменить Россию на рынке энергоносителей, поскольку у нее нет достаточных запасов топлива, сказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее заявил о готовности поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Он подчеркнул, что Колумбия готова к наращиванию добычи нефти, газа и угля. При этом открытые источники сообщают, что это государство обладает крупнейшими в Латинской Америке запасами угля.