Лавров: Россия не отказывалась от доллара, но не намерена торговать за бусы
Россия не будет обменивать собственные ресурсы Западу «на бусы». Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«От доллара мы не отказывались, нам отказали в долларе. Они что, хотели, чтобы мы... на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», - сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Министр добавил, что США, Европа и Япония своими действиями «сознательно разрушают сформированную ими модель глобализации».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчётам в долларах после урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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