Лавров: Россия не отказывалась от доллара, но не намерена торговать за бусы

«От доллара мы не отказывались, нам отказали в долларе. Они что, хотели, чтобы мы... на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», - сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Министр добавил, что США, Европа и Япония своими действиями «сознательно разрушают сформированную ими модель глобализации».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчётам в долларах после урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

