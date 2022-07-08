Минпромторг: В России дефицита нет

В России даже близко не наблюдается дефицита каких-либо товаров ни в одном сегменте потребительского рынка, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводят РИА Новости.

«Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита», — сказал министр.

Вместе с тем, он обратился к представителям ведущих торговых сетей страны с предложением сделать ставку сейчас на отечественные товары.

«Менеджерам торговых сетей необходимо поднять "вверх" в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, для того, чтобы в будущем исключить риски нехватки товаров необходимо поддерживать российских производителей.

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Глава Минпромторга также отметил, что в торговле нельзя руководствоваться принципом «ничего личного – в Китае дешевле», так как с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет. Россия должна вырастить своих чемпионов среди производителей, добавил Мануров.

Ранее сообщалось, что в России могут снизить НДС на социально значимые продукты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДефицитДенис МантуровМинпромторг
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