Минпромторг: В России дефицита нет
В России даже близко не наблюдается дефицита каких-либо товаров ни в одном сегменте потребительского рынка, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводят РИА Новости.
«Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита», — сказал министр.
Вместе с тем, он обратился к представителям ведущих торговых сетей страны с предложением сделать ставку сейчас на отечественные товары.
«Менеджерам торговых сетей необходимо поднять "вверх" в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство», — подчеркнул Мантуров.
По его словам, для того, чтобы в будущем исключить риски нехватки товаров необходимо поддерживать российских производителей.
Глава Минпромторга также отметил, что в торговле нельзя руководствоваться принципом «ничего личного – в Китае дешевле», так как с таким подходом полноценной промышленности потребительских товаров в стране не будет. Россия должна вырастить своих чемпионов среди производителей, добавил Мануров.
Ранее сообщалось, что в России могут снизить НДС на социально значимые продукты.
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