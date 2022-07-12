Путин увеличил число вице-премьеров

Президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек, об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности. Сейчас ведомство возглавляет Денис Мантуров и его кандидатуру внесли в Госдуму на согласование.

Указ вступил в силу 12 июля.

Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В сентябре 2007 года занял пост министра промышленности и энергетики. С 2008 года возглавляет Минпромторг.

Ранее сообщалось, что Минпромторг изменил перечень продукции для параллельного импорта.



