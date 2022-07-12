Путин увеличил число вице-премьеров
Президент Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства до 11 человек, об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Статус вице-премьера получит министр промышленности и торговли. Он будет совмещать две должности. Сейчас ведомство возглавляет Денис Мантуров и его кандидатуру внесли в Госдуму на согласование.
Указ вступил в силу 12 июля.
Денис Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. В сентябре 2007 года занял пост министра промышленности и энергетики. С 2008 года возглавляет Минпромторг.
Ранее сообщалось, что Минпромторг изменил перечень продукции для параллельного импорта.
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