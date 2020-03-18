Продразверстка 21-го века: Остановит ли правительство рост цен на социально значимые товары?

Проблем с товарами нет, в том числе и с теми, на которые в последнее время возник ажиотажный спрос. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку, отгрузка ведется в круглосуточном режиме. С такими заверениями выступил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Кроме того, по его словам, Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались, незначительные повышения цен возможны только на импортные товары. Ситуацию контролирует ФАС и Минсельхоз. Тот ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в московских магазинах в последние четыре дня, постепенно спадает, - констатировал представитель Минпромторга, добавив, что только в Москве с прилавков сметали все подряд - в регионах ситуация стабильная. Он выразил надежду на то, что и у москвичей скоро закончится свободное место в шкафах и холодильниках, и всё успокоится.

В истории со сдерживанием цен, о которой упомянул представитель Минпромторга, есть «двойное дно», и властям в этом вопросе предстоит пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, не допустить спекулятивного взлета цен, с другой – попыток придержать товар до лучших времен. На это указал в эфире НСН глава Союза потребителей России Пётр Шелищ.

«Это наша страна уже проходила 100 лет назад, во времена военного коммунизма, когда были установлены жёсткие цены, невыгодные крестьянам, и те стали прятать продукты. И пришлось посылать продотряды, вводить продразверстку, и ничем хорошим это не кончилось. Я думаю, что и этот опыт, и весь мировой опыт показывает, что надо дать возможность работать рынку. Потому что если что-то стало дефицитом, то вполне естественно поднять цену, и если это становится выгодным, то бизнес идёт в эту область — начинает производить или завозить больше. И, соответственно, предложение становится больше, восстанавливается баланс между спросом и предложением, потому что цена — это их соотношение. Если мы перестаём покупать, продавцы цену опускают, и даже в убыток себе продают».

Впрочем, себе в убыток тоже торгуют до поры до времени: потом товар просто уходит с рынка.

А, с третьей стороны, возможно, нынешняя договоренность Минпромторга и торговых сетей, по заверениям ведомства, увенчавшаяся успехом, и есть тот самый оптимальный вариант решения вопроса в современных условиях. Эдакий гуманный вариант продразверстки 21-го века. Тем более, что, по словам замглавы Минпромторга, для мониторинга ситуации в магазинах уже созданы «полевые группы».

