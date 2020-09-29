Малообеспеченным семьям будут больше платить за детей
Размер ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей планируется поднять до регионального прожиточного минимума. На эти цели потребуется около 95 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда РФ. В ведомстве сообщили, что повышенные пособия планируется выплачивать с 2021 года, передают «Невские новости».
Выплата будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия на ребенка не увеличивается до регионального прожиточного минимума, отмечает Ura.ru.
На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением сделать пособия для безработных с детьми бессрочными и увеличить их до уровня прожиточного минимума на ребенка. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тыс рублей.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не говорит о затяжном характере кризиса в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru