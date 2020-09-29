Малообеспеченным семьям будут больше платить за детей

Выплата будет повышена в том случае, если среднедушевой доход семьи при получении пособия на ребенка не увеличивается до регионального прожиточного минимума, отмечает Ura.ru.

На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением сделать пособия для безработных с детьми бессрочными и увеличить их до уровня прожиточного минимума на ребенка. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тыс рублей.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не говорит о затяжном характере кризиса в России.



