Новости за ночь: Надбавки для безработных с детьми могут стать бессрочными

Пособия для граждан, имеющих детей и потерявших работу на фоне пандемии коронавируса, в настоящее время есть в стране. Такие семьи получают дополнительные 3 тысячи рублей сверх пособия по безработице, передает РЕН ТВ. Выплата была введена в апреле, затем была продлена до сентября.

Профсоюзы предлагают сделать такое пособие не только бессрочным, но и увеличить его до уровня прожиточного минимума на ребенка.

Президент РФ Владимир Путин 10 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что безработица в России всё ещё находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% от экономически активного населения.



