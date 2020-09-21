Новости за ночь: Надбавки для безработных с детьми могут стать бессрочными
Пособия для безработных с детьми в России предложили сделать бессрочными. С соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Она поступила в числе предложений к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, пишут «Известия».
Пособия для граждан, имеющих детей и потерявших работу на фоне пандемии коронавируса, в настоящее время есть в стране. Такие семьи получают дополнительные 3 тысячи рублей сверх пособия по безработице, передает РЕН ТВ. Выплата была введена в апреле, затем была продлена до сентября.
Профсоюзы предлагают сделать такое пособие не только бессрочным, но и увеличить его до уровня прожиточного минимума на ребенка.
Президент РФ Владимир Путин 10 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что безработица в России всё ещё находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% от экономически активного населения.
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