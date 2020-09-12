В России выплаты на ребенка от 3 до 7 лет предусмотрены для 3,5 млн детей

Родители 3,5 млн детей в возрасте от от 3 до 7 лет включительно смогут получить на них денежные пособия. Размер выплат – половина прожиточного минимума, установленного в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину.

«В настоящее время пособие назначено на 3,5 миллиона детей. На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей. Эта выплата доступна родителям по одному заявлению»,- пояснила Баталина в ходе панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.

Замминистра обратила внимание на то, что семьям не нужны никакие другие документы, кроме заявления. Все остальные данные специалисты органов соцзащиты получат благодаря межведомственному взаимодействию.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева завила НСН, что поддержит идею увеличения налогового вычета на детей, но вряд ли она получит одобрение Минфина.

«Лично я приветствую любую инициативу, связанную с поддержкой семьи и детей. Но не думаю, что Минфин и правительство идею одобрит. У нас из-за пандемии в каком состоянии экономика находится?! Вот и судите сами... Пока денег на увеличение налогового вычета на детей в бюджете нет», - констатировала парламентарий.

