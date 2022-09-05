Макрон поддержал идею ввести потолок цен на газ из России

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что Париж также готов поддержать введение потолка цен на российский газ.

«Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру», - заключил Макрон.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский газ, поступающий в Европу по трубопроводу, этот вопрос будет обсуждаться 9 сентября.

