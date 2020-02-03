«Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая

Там уточнили, что китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело в 2019 году составили примерно 3% оборота «Магнита». С начала нынешнего года компания начала импортировать эти продукты из других стран, в частности из Марокко, Израиля и Турции, а также нарастила закупки российских овощей, сообщает «ФедералПресс».

Ритейлер отметил, что серьезного изменения стоимости овощей и фруктов из-за этого не произойдет.

Роспотребнадзор в понедельник заявил, что в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В минувшую пятницу стало известно о двух случаях заражения китайским коронавирусом на территории нашей страны – оба заболевших являются гражданами Китая, они госпитализированы.

