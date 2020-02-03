Роспотребнадзор: Новых случаев коронавируса в России нет

В связи с распространением китайского коронавируса, власти РФ приняли решение эвакуировать наших соотечественников из КНР самолетами ВКС. Также были приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем и ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения призвала страны усилить меры безопасности и борьбы с инфекцией, отмечает телеканал 360.

Напомним, от китайского коронавируса уже скончались более 360 человек, а число заразившихся превысило 17 тысяч.

