В Краснодаре задержан врач по подозрению в получении взятки за операцию

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением одного из медицинских учреждений. Его подозревают в получении взятки за ускоренную госпитализацию и проведение операции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следственным отделом по Центральному округу Краснодара на основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ.