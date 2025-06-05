В Краснодаре задержан врач по подозрению в получении взятки за операцию
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением одного из медицинских учреждений. Его подозревают в получении взятки за ускоренную госпитализацию и проведение операции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следственным отделом по Центральному округу Краснодара на основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ.
По версии следствия, в феврале этого года к врачу обратилась женщина с просьбой организовать срочную операцию для своего супруга. Несмотря на наличие законных оснований для госпитализации, подозреваемый потребовал за оперативную помощь 150 тысяч рублей.
После того как пациент был госпитализирован и прооперирован, заведующий, как полагают следователи, получил оговоренную сумму. На следующий день он был задержан. В его рабочем кабинете и по месту жительства проведены обыски, в ходе которых изъято более 7,8 миллиона рублей наличными, около 5,4 тысячи долларов США и 900 евро, а также документы, имеющие значение для дела. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, передает «Радиоточка НСН».
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