В Краснодаре задержан врач по подозрению в получении взятки за операцию

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением одного из медицинских учреждений. Его подозревают в получении взятки за ускоренную госпитализацию и проведение операции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следственным отделом по Центральному округу Краснодара на основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ.

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По версии следствия, в феврале этого года к врачу обратилась женщина с просьбой организовать срочную операцию для своего супруга. Несмотря на наличие законных оснований для госпитализации, подозреваемый потребовал за оперативную помощь 150 тысяч рублей.

После того как пациент был госпитализирован и прооперирован, заведующий, как полагают следователи, получил оговоренную сумму. На следующий день он был задержан. В его рабочем кабинете и по месту жительства проведены обыски, в ходе которых изъято более 7,8 миллиона рублей наличными, около 5,4 тысячи долларов США и 900 евро, а также документы, имеющие значение для дела. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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