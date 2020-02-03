Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев
3 февраля 202010:24
Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
Число скончавшихся от ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 361 человека, заражены более 17 тыс. человек.
Ранее Роспотребнадзор заявил о двух зараженных новым китайским вирусом в России. Оба являются гражданами Китая.
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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
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