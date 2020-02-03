Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев

Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Число скончавшихся от ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 361 человека, заражены более 17 тыс. человек.

Ранее Роспотребнадзор заявил о двух зараженных новым китайским вирусом в России. Оба являются гражданами Китая.











