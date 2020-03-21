Лукашенко заявил о поддержке новых предложений Минска в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кремль полностью поддержал белорусские предложения по поставкам нефти. Президент сообщил об этом в ходе совещания с правительством по вопросам работы НПЗ, сообщает агентство «БелТА».
Участниками совещания стали премьер-министр страны Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и другие высокопоставленные лица Белоруссии.
«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — цитирует Газета.ru Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что поручил министрам республики рассмотреть новые предложения России, поступившие в Минск три дня назад.
Руководитель администрации президента Игорь Сергеенко подтвердил достижение обоюдного решения, доложив о рассмотрении российских предложений на заседании рабочей группы.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН утверждал, что политическое будущее Лукашенко связано прежде всего с перспективой решения вопроса по нефти и газу.
«Нефть, которую ему давала компания «Русснефть» Михаила Гуцериева, практически выбрана в январе, осталась неделя работы. Лукашенко надо как-то решать этот вопрос, иначе его политическое будущее становится очень туманным, если он даже не в состоянии с Москвой договариваться», - полагает политолог.
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