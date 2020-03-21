Лукашенко заявил о поддержке новых предложений Минска в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кремль полностью поддержал белорусские предложения по поставкам нефти. Президент сообщил об этом в ходе совещания с правительством по вопросам работы НПЗ, сообщает агентство «БелТА».

Участниками совещания стали премьер-министр страны Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и другие высокопоставленные лица Белоруссии.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — цитирует Газета.ru Лукашенко.