Торг продолжается. Россия предложила Лукашенко объединить налоговые и таможню

Предложения содержались в так называемой «31-й дорожной карте». Об обсуждении 30 предыдущих Москва и Минск договорились осенью 2019 года, однако по инициативе белорусов процесс был приостановлен.



В материале утверждается, что в числе предложенных Белоруссии наднациональных органов — единый эмиссионный центр при создании единой валюты, единый суд и единая счетная палата Союзного государства, единые налоговоый и антимонопольный органы, единые регуляторы в сельском хозяйстве, промышленности, траспорте, регулятор объединённого нефтегазового рынка. К какому сроку предполагалось создание дорожных карт по формированию этих структур, не уточняется.



Лукашенко отрицал, что на переговорах с Москвой обсуждается создание наднациональных органов. По его словам, правительство РФ увязывает этот вопрос с решением экономических проблем. В частности, Россия и Белоруссия не могут договориться по ценам не нефть.

Белорусский лидер часто высказывался по теме интеграции с Россией. В частности, он говорил, что в руководстве РФ намекают на присоединение в обмен на единые цены на энергоносители. Батька заявил, что это не интеграция, а «поглощение», на которое он не пойдёт. В то же время Минск привержен «реальной интеграции без понуждения к интеграции», утверждал Лукашенко. Главное, по его словам, чтобы соблюдались интересы Белоруссии.

Несовпадение позиций Минска и Москвы — это нормальный переговорный процесс, отмечал в беседе с НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Я думаю, что все вопросы между собой президенты закрыли в Сочи, так что, возможно, Лукашенко озвучил какие-то требования российских элит, которые не устраивают белорусскую сторону. Но это ничего кардинально не изменит в наших отношениях. Наверное, они станут более прагматичными, будут переходить на рыночные принципы. Я в этом тоже особой трагичности не вижу», - сказал он.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН утверждал, что политическое будущее Лукашенко связано прежде всего с перспективой решения вопроса по нефти и газу.

