В топе серебро: Ювелиры предупредили о подорожании драгоценностей
Если геополитическая ситуация останется сложной или еще сильнее ухудшится, то цены на украшения продолжат рост в 2026 году, заявил НСН глава «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков.
Из-за роста цен на украшения россияне перешли на сравнительно дешевое серебро и в целом стали меньше тратиться на драгоценности, а в 2026 году ювелирная продукция подорожает еще на 10-20%, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
Рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года, пишет «Коммерсант». В связи с этим по итогам 11 месяцев 2025 года по всей России было реализовано на 3% меньше украшений год к году. Ввод изделий в оборот за этот период, по данным Федеральной пробирной палаты, сократился на 5,2%, до 79,1 млн.
«Если брать не очень крупные предприятия - Sunlight, «Sokolov», «585 Золотой» - то падение спроса по декабрю наблюдалось от 10 до 20%. Это связано и со сберегательной моделью поведения населения, которая появилась в России благодаря высоким банковским ставкам по депозитам. Плюс произошло снижение покупательской способности. Зато отмечается рост спроса на более дешевые украшения: доля изделий из серебра стала существенно больше, чем раньше», - отметил Збойков.
В этом году цены на ювелирные украшения продолжат рост, их будет подстегивать в том числе геополитическая напряженность. На этом фоне объем потребления таких изделий в России еще сократится.
«Если геополитика будет все более сложной, драгоценные металлы будут дорожать. Рост цен на драгметаллы составит 10-20%, настолько же подорожают и ювелирные изделия. Более 90% всех бриллиантов в мире производится в Индии, там происходит именно огранка алмазов. Так как дорожает логистика бриллиантов, более затратными становятся финансовые транзакции, то для поставщиков на российский рынок произошедшее незначительное удешевление природных бриллиантов в лучшем случае просто нивелирует рост затрат на все эти операции. Поэтому удешевления мы точно не ожидаем», - сказал исполнительный директор «Гильдии ювелиров».
Ранее Владимир Збойков заступился за полые золотые украшения. По его мнению, это выход для покупателей, которые хотят большое изделие, но не готовы платить больше из-за роста цен на золото.
