Из-за роста цен на украшения россияне перешли на сравнительно дешевое серебро и в целом стали меньше тратиться на драгоценности, а в 2026 году ювелирная продукция подорожает еще на 10-20%, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

Рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года, пишет «Коммерсант». В связи с этим по итогам 11 месяцев 2025 года по всей России было реализовано на 3% меньше украшений год к году. Ввод изделий в оборот за этот период, по данным Федеральной пробирной палаты, сократился на 5,2%, до 79,1 млн.

«Если брать не очень крупные предприятия - Sunlight, «Sokolov», «585 Золотой» - то падение спроса по декабрю наблюдалось от 10 до 20%. Это связано и со сберегательной моделью поведения населения, которая появилась в России благодаря высоким банковским ставкам по депозитам. Плюс произошло снижение покупательской способности. Зато отмечается рост спроса на более дешевые украшения: доля изделий из серебра стала существенно больше, чем раньше», - отметил Збойков.