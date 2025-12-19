«Лучшее предложение»: Почему Венгрия не откажется от российского газа

Закупка газа у США не является поводом для переживаний, Венгрия все равно отдает предпочтение российскому топливу, заявил НСН Игорь Юшков.

Российский газ — это лучшее и самое выгодное предложение для Венгрии, поэтому Будапешт не будет от него отказываться, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

Венгрия подписала пятилетний контракт на покупку американского сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 0,4 миллиарда кубометров в год, сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В настоящее время Венгрия покупает основной объем потребляемого газа у России — порядка восьми миллиардов кубометров газа в год. Юшков усомнился, что американский газ сможет заменить российский.

Венгрия с начала года получила более 6 млрд кубометров газа из России
«Думаю, что венгерская компания, которая сейчас приобретает американский газ, на самом деле его в Венгрию поставлять не будет. Она просто станет забирать его из США и продавать на европейском рынке, а физически он попадать на венгерскую территорию не будет. Венгрия пообещала купить и сделает это, а куда он пойдет дальше — уже неважно. Российский газ для Будапешта — лучшее предложение на рынке, так как он дешевле и удобнее в поставках. Не зря они так сопротивляются попыткам Евросоюза ввести санкции в отношении российского трубопроводного газа и запретить его», — указал он.

Ранее Юшков объяснил НСН, почему экспорту российской нефти ничего не грозит.

