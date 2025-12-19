Российский газ — это лучшее и самое выгодное предложение для Венгрии, поэтому Будапешт не будет от него отказываться, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.



Венгрия подписала пятилетний контракт на покупку американского сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 0,4 миллиарда кубометров в год, сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В настоящее время Венгрия покупает основной объем потребляемого газа у России — порядка восьми миллиардов кубометров газа в год. Юшков усомнился, что американский газ сможет заменить российский.