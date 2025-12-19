Путин объяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
Президент России Владимир Путин объяснил, что когда употребил слово «подсвинки», не имел в виду кого-то конкретно, а подразумевал «неопределенную группу лиц».
«Что касается "подсвинков". Оно (слово) выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду, я никогда не перехожу на личности. Я подразумевал неопределенную группу лиц», — сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Напомним, 17 декабря, Путин заявил о том, что ряд западных государств рассчитывали на безоговорочную победу в конфликте с Россией. По его словам, «европейские подсвинки» без промедления включились в деятельность прошлой администрации США, надеясь извлечь выгоду из сложившейся ситуации и вернуть утраченные позиции. Путин подчеркнул, что действия Евросоюза можно расценивать как стремление «отыграться» за прошлые неудачи.
После заявления российского лидера немецкий новостной канал Welt сообщил, что в ЕС возникли опасения насчет возможной реакции Путина. В телевизионном эфире ведущая сказала, что определенным политикам следует обратить внимание на высказывания российского президента и воздерживаться от враждебных заявлений в адрес России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
