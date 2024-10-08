«Мощностей хватит»: Россияне переходят с импортных вин на отечественное игристое

Россияне переходят с импортных вин и просекко на отечественное игристое, рассказал член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в разговоре с НСН.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что алкогольные предприятия РФ в январе-сентябре этого года произвели 11,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Производство тихих вин увеличилось на 8%, до 24 млн дал. Наиболее высокие темпы роста – в секторе ликерных вин: почти в 1,5 раза, до 895,1 тысяч дал.