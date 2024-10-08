«Мощностей хватит»: Россияне переходят с импортных вин на отечественное игристое
В России достаточно мощностей для производства игристых вин, их регулярно добавляют, отметил в эфире НСН Леонид Попович.
Россияне переходят с импортных вин и просекко на отечественное игристое, рассказал член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в разговоре с НСН.
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что алкогольные предприятия РФ в январе-сентябре этого года произвели 11,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Производство тихих вин увеличилось на 8%, до 24 млн дал. Наиболее высокие темпы роста – в секторе ликерных вин: почти в 1,5 раза, до 895,1 тысяч дал.
«Раз его производят, значит его кто-то пьет. Игристое – это вкусный продукт, его любят, и любят с каждым днем все больше и больше. Похоже, что оно постепенно для некоторых людей замещает тихое вино (не содержащее углекислый газ – ред. НСН). Дело в том, что оно сделано из винограда, выращенного в России. А чем больше (продаются – ред. НСН) продукты из винограда, выращенного в России, тем лучше. Постепенно замещаем импортное просекко и другие элитные вина», – сказал Попович.
Он также отметил, что в России достаточно мощностей для производства игристых вин, при необходимости их добавляют.
«Мощностей у нас достаточно, их все время добавляют... Дело в том, что игристые вина в последние годы все время немножко растут, производители понимают, что покупателю игристое нравится все больше и больше, заранее сделали запас мощностей. Теперь эти запасы мощностей позволяют производить столько, сколько продают», – добавил собеседник НСН.
Ранее главный винодел компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев сообщил, что бутылка качественного вина российского производства не может стоить меньше 500 рублей. По его словам, можно встретить вино и по 200 рублей, поскольку на разных этапах реализации продукции виноделы могут быть вынуждены работать без заработка, чтобы их товар попал в магазины, передает «Радиоточка НСН».
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