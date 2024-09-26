Виноделы сообщили, что бутылка российского вина не может стоить меньше 500 рублей

По его словам, в ретейле также можно встретить и вино по 200 рублей, поскольку на разных этапах реализации продукции винодела могут быть вынуждены работать без заработка, чтобы их товар попал в магазины.

Он также уточнил, что стоимость самого напитка при этом составляет не больше 45% цены, остальное – это бутылка, пробка, этикетка и прочие производственные затраты. При этом российские виноделы по-прежнему зависимы от импортной упаковки, к примеру, пробку завозят из Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, передает «Радиоточка НСН».

