Виноделы сообщили, что бутылка российского вина не может стоить меньше 500 рублей
Бутылка качественного вина российского производства не может стоить меньше 500 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главного винодела компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиля Алиева.
По его словам, в ретейле также можно встретить и вино по 200 рублей, поскольку на разных этапах реализации продукции винодела могут быть вынуждены работать без заработка, чтобы их товар попал в магазины.
Он также уточнил, что стоимость самого напитка при этом составляет не больше 45% цены, остальное – это бутылка, пробка, этикетка и прочие производственные затраты. При этом российские виноделы по-прежнему зависимы от импортной упаковки, к примеру, пробку завозят из Испании и Португалии.
Ранее сообщалось, что розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru