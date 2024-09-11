Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров
Власти Великобритании расширили антироссийские санкции и включили в соответствующий список еще десять судов, которые задействованы в перевозках нефти РФ по цене выше потолка. Документ опубликован на сайте Минфина королевства.
Так, в нем теперь присутствуют суда NS Clippper, NS Corona, NS Asia, SCF Vankor, SCF Baltica, «Залив Анива», «Олимпийский проспект», «Леонид Лоза», «Владимир Тихонов» и «Николай Зуев». Оператором танкеров, которые ходят под флагами Габона и Панамы, указана компания Stream Ship Management FZCO.
Указывается, что судам запрещен доступ в британские порты, а их регистрацию в национальном судовом реестре могут прекратить. Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров.
Ранее сообщалось, что в Дании начали действовать санкции, запрещающие заходить в порты и вставать на якорные стоянки страны 27 судам. Речь идет в том числе о судах, которые якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, игнорируя введенный «Большой семеркой» потолок цен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru