Лондон ввел санкции против десяти перевозящих российскую нефть танкеров

Власти Великобритании расширили антироссийские санкции и включили в соответствующий список еще десять судов, которые задействованы в перевозках нефти РФ по цене выше потолка. Документ опубликован на сайте Минфина королевства.

Так, в нем теперь присутствуют суда NS Clippper, NS Corona, NS Asia, SCF Vankor, SCF Baltica, «Залив Анива», «Олимпийский проспект», «Леонид Лоза», «Владимир Тихонов» и «Николай Зуев». Оператором танкеров, которые ходят под флагами Габона и Панамы, указана компания Stream Ship Management FZCO.