Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти

Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти нефтепродуктов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Танкер с мазутом затонул в Манильском заливе

По итогам российско-азербайджанских переговоров он указал, выпуском современных танкеров класса река-море займутся российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод.

«Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки», - заключил российский лидер.

Ранее Великобритания расширила свой санкционный список по России, включив в него 11 нефтяных танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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