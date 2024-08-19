Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти нефтепродуктов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По итогам российско-азербайджанских переговоров он указал, выпуском современных танкеров класса река-море займутся российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод.
«Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки», - заключил российский лидер.
Ранее Великобритания расширила свой санкционный список по России, включив в него 11 нефтяных танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru