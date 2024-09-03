СМИ: Дания активировала санкции против судов, перевозящих российскую нефть
В Дании начали действовать санкции, запрещающие заходить в порты и вставать на якорные стоянки страны 27 судам. Об этом со ссылкой на распоряжение датской государственной лоцманской компании Danpilot сообщает Danwatch.
Издание отмечается, что речь идёт в том числе о судах, которые якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, игнорируя введённый «Большой семёркой» потолок цен.
«Запрещено прямо или косвенно предоставлять доступ к портам и якорным стоянкам, а также услуги, включая бункеровку, снабжение и т.д.», - цитирует документ Danwatch.
Ранее Великобритания расширила свой санкционный список по России, включив в него 11 нефтяных танкеров, которые якобы используются Москвой «для обхода ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru