Логика большевиков. Эксперт о запрете криптовалют
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в эфире НСН высказал мнение, что такая инициатива свидетельствует о некомпетентности ее авторов.
Запретить криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот предложили депутаты Госдумы. Как пишет РБК, народные избранники считают необходимым привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют.
За нарушение правил сделок с цифровыми финансовыми активами они хотят ввести крупный штраф, а в том случае, если преступление нанесло особо крупный ущерб – наказание вплоть до лишения свободы.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН высказал мнение, что такая инициатива свидетельствует о некомпетентности ее авторов.
«В любом новом финансовом инструменте есть как позитивные явления, так и отрицательные, в смысле использования его в незаконных операциях. Для этого существует регулирование. Попытки запретить только приводят к тому, что все это уходит как раз в теневую, криминальную историю. Мы выступаем за то, чтобы сделать российское регулирование наиболее передовым в мире. Наши ближайшие соседи – Белоруссия, Казахстан, даже Украина – нас в этом опережают.
Такая запретительная практика не приведет ни к чему, кроме переезда российской криптоиндустрии в другие юрисдикции. Это потеря для страны потенциала людей, обладающих компетенциями и достаточно больших средств. Это напоминает логику большевиков, которые сажали на пароход ведущих философов, писателей, профессоров и отправляли их за границу. И что дальше? Такая логика свидетельствует о непонимании глубинных процессов, которые идут в мире, и некомпетентности тех людей, которые вносят такие предложения», - сказал эксперт.
Ранее Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам нечего запрещать, так как рынка криптовалюты в стране нет.
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