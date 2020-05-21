Логика большевиков. Эксперт о запрете криптовалют

«В любом новом финансовом инструменте есть как позитивные явления, так и отрицательные, в смысле использования его в незаконных операциях. Для этого существует регулирование. Попытки запретить только приводят к тому, что все это уходит как раз в теневую, криминальную историю. Мы выступаем за то, чтобы сделать российское регулирование наиболее передовым в мире. Наши ближайшие соседи – Белоруссия, Казахстан, даже Украина – нас в этом опережают.

Такая запретительная практика не приведет ни к чему, кроме переезда российской криптоиндустрии в другие юрисдикции. Это потеря для страны потенциала людей, обладающих компетенциями и достаточно больших средств. Это напоминает логику большевиков, которые сажали на пароход ведущих философов, писателей, профессоров и отправляли их за границу. И что дальше? Такая логика свидетельствует о непонимании глубинных процессов, которые идут в мире, и некомпетентности тех людей, которые вносят такие предложения», - сказал эксперт.

Ранее Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам нечего запрещать, так как рынка криптовалюты в стране нет.

