Нельзя запретить то, чего нет. Эксперт о рынке криптовалют в России
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в эфире НСН призвал власти решать вопросы о новых инструментах комплексно.
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, пишет издание «Известия».
В ЦБ «Известиям» подтвердили, что выступают против использования цифровых активов в качестве платежного средства. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала, для борьбы с ним и необходим запрет.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам сейчас нечего запрещать.
«Рынка криптовалюты в России нет. Некоторые организации объявляли, что они будут принимать криптовалюту, но по факту этого не происходит. По сути это стало рекламной кампаний. Это странно, поскольку надо регулировать рынок целиком, а не отдельные элементы. И потом, чтобы что-то запретить, надо что-то разрешить. Надо определить, что такое криптовалюта, что до сих пор не сделано», — отметил президент ассоциации.
Припачкин полагает, что в России надо изучить зарубежный опыт, который свидетельствует об умелом использовании криптовалюты.
«Национальным законодательством решать вопросы наднационального уровня не пытаются ни в одной стране мира. Тут трудно что-то запретить или разрешить. Нужен комплексный подход, которого не наблюдается со стороны наших определенных структур», — отметил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что почти две трети россиян, слышавшие о биткоинах, считают вклады в эту криптовалюту невыгодной инвестицией. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что биткоин - это новая парадигма мышления.
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