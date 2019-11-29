Нельзя запретить то, чего нет. Эксперт о рынке криптовалют в России

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, пишет издание «Известия».

В ЦБ «Известиям» подтвердили, что выступают против использования цифровых активов в качестве платежного средства. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала, для борьбы с ним и необходим запрет.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам сейчас нечего запрещать.

«Рынка криптовалюты в России нет. Некоторые организации объявляли, что они будут принимать криптовалюту, но по факту этого не происходит. По сути это стало рекламной кампаний. Это странно, поскольку надо регулировать рынок целиком, а не отдельные элементы. И потом, чтобы что-то запретить, надо что-то разрешить. Надо определить, что такое криптовалюта, что до сих пор не сделано», — отметил президент ассоциации.