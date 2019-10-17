В провале криптовалюты от Telegram обвинили разработчиков

«Это проблема конкретно Telegram. Я считаю, что они не справились с конкретной задачей. Они воспользовались позицией SEC, чтобы вернуть инвесторам не полную сумму, а только 77%. Пока что Gram это только лишь ценная бумага, она не тянет на криптовалюту. Никаких сервисов с его использованием не предложено рынку и не планируется. Криптовалюта используется для проведения тех или иных операций, а ценная бумага подтверждает право владения чем-то. Вы можете купить какой-то сертификат в банке, а можете купить валюту – доллары, евро или рубли, которые подтверждают операции. Я думаю, проблема не в SEC, а то, что специалистам Telegram не удалось запустить те сервисы, о которых они все время рассказывали инвесторам», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что SEC через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram. Претензии американского регулятора основываются на том, что Gram, по его мнению, является не чем иным, как ценной бумагой. Однако для их продажи нужно подавать специальную регистрационную заявку, где раскрывается перечень информации о проекте, а также данные о его рисках. Как отметили в SEC, создатели Gram такую заявку не подавали, а значит, нарушили американские законы. В общей сложности в проект уже вложился 171 инвестор. Как следует из иска SEC, в 2018 году американские инвесторы вложили в него 425 миллионов долларов. При этом все инвестиции в проект суммарно составили 1,7 миллиарда долларов.

