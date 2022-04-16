L'Occitane решила закрыть магазины в России

Владельцы французской косметики L'Occitane объявили о закрытии в России офлайн- интернет-магазинов на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Oriflame решила сократить ряд операций в России

«За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины… Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», - говорится в сообщении компании.

Также подчеркивается, что L'Occitane приостановила планы по инвестициям и расширению в России, пишет Газета.ru.

Ранее косметическая компания Estee Lauder, которая выпускает товары под брендами MAC, Clinique, Tom Ford Beauty, приняла решение полностью приостановить свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Схожее решение приняла французская сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияУкраинаМагазиныКосметика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры