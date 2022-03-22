Oriflame решила сократить ряд операций в России

В сообщении говорится, что компания была вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций на российском рынке.

«Компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия, также приостанавливается возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через персональный бьюти-магазин», - подчёркивается в пресс-релизе.

В Oriflame добавили, что её партнеры могут продолжать свою деятельность с учётом изменений, объявленных ранее.

Ранее Oriflame объявила о продолжении продаж в России, чтобы «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».