Oriflame решила сократить ряд операций в России

Шведская косметическая компания Oriflame заявила, что с учётом операционных и юридических сложностей считает невозможным продолжение работы в России в текущей форме, сообщает пресс-служба фирмы.

Косметолог: Российские женщины останутся без ботокса

В сообщении говорится, что компания была вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций на российском рынке.

«Компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия, также приостанавливается возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через персональный бьюти-магазин», - подчёркивается в пресс-релизе.

В Oriflame добавили, что её партнеры могут продолжать свою деятельность с учётом изменений, объявленных ранее.

Ранее Oriflame объявила о продолжении продаж в России, чтобы «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:БизнесРоссияКосметика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры