Oriflame решила сократить ряд операций в России
Шведская косметическая компания Oriflame заявила, что с учётом операционных и юридических сложностей считает невозможным продолжение работы в России в текущей форме, сообщает пресс-служба фирмы.
В сообщении говорится, что компания была вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций на российском рынке.
«Компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия, также приостанавливается возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через персональный бьюти-магазин», - подчёркивается в пресс-релизе.
В Oriflame добавили, что её партнеры могут продолжать свою деятельность с учётом изменений, объявленных ранее.
Ранее Oriflame объявила о продолжении продаж в России, чтобы «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».
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