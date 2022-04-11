Литовское отделение Swedbank не будет принимать платежи в Россию и Белоруссию

Работающий в Литве филиал шведского банка Swedbank принял решение отказаться от приема платежей в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте банка.

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Отмечается, что последним днем приема платежей в Россию и Белоруссию банк установил 20 апреля, а днем получения платежей 6 мая.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СанкцииБанкРоссия
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