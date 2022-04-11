Литовское отделение Swedbank не будет принимать платежи в Россию и Белоруссию

Число жертв взрыва газа в Ступине достигло трех человек Первый реабилитационно-образовательный центр для военных открыт в Москве Тестирование карт «Тройка» с чипом РФ началось в столице На mos.ru можно помочь сразу нескольким благотворительным компаниям Мозаики с рыбами смонтируют на станции «Нагатинский Затон» БКЛ