Литовское отделение Swedbank не будет принимать платежи в Россию и Белоруссию
11 апреля 202217:09
Работающий в Литве филиал шведского банка Swedbank принял решение отказаться от приема платежей в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что последним днем приема платежей в Россию и Белоруссию банк установил 20 апреля, а днем получения платежей 6 мая.
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru