Платежная система «Мир» может заработать на Кубе к лету

Куба может начать принимать карты российской платежной системы «Мир» уже предстоящим летом, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство островного государства в РФ.

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Там отметили, что данный вопрос рассматривался еще до эпидемии коронавируса, но переговоры были приостановлены из-за COVID-19. «Мы надеемся, что к лету всё будет готово, и российские туристы смогут использовать карты «Мир» на Кубе», — сообщил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Тем временем, возможность пользования картами «Мир» прорабатывается в Венесуэле. О конкретных датах не сообщается.

В настоящее время карта доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:Платежные СистемыБанковские КартыКуба
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