Платежная система «Мир» может заработать на Кубе к лету

Там отметили, что данный вопрос рассматривался еще до эпидемии коронавируса, но переговоры были приостановлены из-за COVID-19. «Мы надеемся, что к лету всё будет готово, и российские туристы смогут использовать карты «Мир» на Кубе», — сообщил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Тем временем, возможность пользования картами «Мир» прорабатывается в Венесуэле. О конкретных датах не сообщается.

В настоящее время карта доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.

