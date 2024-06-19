«Лишнего газа нет»: Санкции Европы на российский СПГ ударят по ценам

Санкции могут ввести, но со множеством исключений, поскольку альтернатива российскому СПГ появится не раньше 2027 года, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.

Евросоюзу нечем заменить сжиженный природный газ (СПГ) из России, поэтому ограничение его поставок приведет к росту цен, заявил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По данным издания EUobserver, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций собирается ввести ограничения на поставки СПГ из России. Пикин отметил, что у Европы в этом случае останется одна незавидная альтернатива.

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«Если российский газ уйдет, это не значит, что его место займет кто-то другой, потому что лишнего сжиженного газа в мире нет, его рынок не избыточен, в отличие от рынка нефти, например. Все проекты, которыми можно заместить российский газ, планируются к запуску не раньше 2027 года. Так что я не верю, что это будет в таком виде, как говорят. Альтернатива российскому газу очень простая: еще больше урезать его потребление. Любые ограничения в ситуации, когда рынок не избыточен, приводят к росту цены. Газовый рынок итак нервно реагирует на изменения, мы видели рекорды, которые этому рынку никогда не снились, цена газа в 2022 году доходила до 3 тыс. долларов. Сейчас, конечно, мы таких рекордов не увидим, но совершенно точно цены вырастут», сказал Пикин.

По его мнению, ограничения могут быть приняты, но с исключениями.

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«Если санкции введут в таком виде, там будет масса исключений, как, допустим, по поставке нефти. Нефть в Европу не поставляется, но поставки по нефтепроводу "Дружба" для зависимых от него стран продлили на энное количество лет. То же самое по газу, может что-то где-то ограничено, но несколько стран могут применять собственные законы, которые позволяют продолжить его потребление. Сейчас поставки сжиженного газа никак не ограничены, мы активно продолжаем его поставлять и в прошлом году, и в этом, объемы не снижаются. Его активно покупают, несмотря на то, что есть конкуренты: американцы, норвежцы и другие производители СПГ. Места на рынке хватает всем», - заключил собеседник НСН.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не сможет наказать Россию за сотрудничество с Северной Кореей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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