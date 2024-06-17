Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу

Штерн полагает, что экспортный потенциал США снизился из-за проблемы на газоперерабатывающих заводах, однако когда все восстановится, то объемы поставок снова вырастут. При этом он напомнил, что российский газ стабильно поступает в Европу в объеме до 15 млрд кубометров в год через Украину и через трубопровод «Турецкий поток». Помимо этого, растут поставки из РФ в ЕС сжиженного природного газа (СПГ), в марте их объем составил уже 2,2 млн тонн, по сравнению с декабрем прошлого года - 1,7 млн тонн.

Однако Штерн считает, что Россия потеряет преимущество в газовой статистике Европы уже с наступлением лета: после очистки Северного морского пути РФ сможет легче поставлять СПГ в Азию, куда продавать газ выгоднее из-за высоких цен.

Ранее стало известно, что немецкая энергокомпания Uniper расторгла долгосрочные контракты с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

