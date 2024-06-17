Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу
Россия в мае 2024 года перегнала Соединенные Штаты Америки по объемам поставок газа в Европу, заявил аналитик банковского сектора Игорь Штерн. Его слова приводит aif.ru.
После начала СВО европейские страны постепенно сокращали импорт газа из России. При этом главным поставщиком была Америка, на ее долю приходилось до 20% от общего газового рынка стран ЕС. В мае статистика показала, что доля США по поставкам газа сократилась до 14%, а российская выросла до 15%. Такую статистику привела британская Financial Times со ссылкой на консалтинговое агентство ICIS.
Штерн полагает, что экспортный потенциал США снизился из-за проблемы на газоперерабатывающих заводах, однако когда все восстановится, то объемы поставок снова вырастут. При этом он напомнил, что российский газ стабильно поступает в Европу в объеме до 15 млрд кубометров в год через Украину и через трубопровод «Турецкий поток». Помимо этого, растут поставки из РФ в ЕС сжиженного природного газа (СПГ), в марте их объем составил уже 2,2 млн тонн, по сравнению с декабрем прошлого года - 1,7 млн тонн.
Однако Штерн считает, что Россия потеряет преимущество в газовой статистике Европы уже с наступлением лета: после очистки Северного морского пути РФ сможет легче поставлять СПГ в Азию, куда продавать газ выгоднее из-за высоких цен.
Ранее стало известно, что немецкая энергокомпания Uniper расторгла долгосрочные контракты с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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