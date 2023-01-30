«Лишимся ресурсов»: Япония ответит России на ограничения рыбного промысла у Курил

Япония откажет России в добыче ряда объектов рыбного промысла у Курил из-за отказа Москвы обсуждать этот вопрос, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с НСН.

Ранее Россия отказала Японии в проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу в территориальных водах РФ в районе Курил. Япония сочла такую позицию неприемлемой. Мартынов объяснил, что такое решение станет взаимным, но больше ударит все-таки по японцам.

«Существует такая межправительственная комиссия между Россией и Японией, ежегодно собираются и определяют на паритетных началах долю для иностранных государств. Нам выделяет Япония дальневосточную сардину, скумбрию, макрурус, а мы выделяем им минтай и еще ряд объектов промысла. Теперь мы не будем выделять нашим японским коллегам право на вылов в нашей зоне. Для японцев это традиционные районы промысла, много лет мы им выделяли, японцы больше всех в мире потребляют рыбной продукции на душу населения – более 70 кг. Для жителей Хоккайдо это станет существенной проблемой, там и кальмары, возможно, мы выделяли», - объяснил он.

По его словам, российская рыбная промышленность лишится незначительного объема ресурсов, а освободившиеся из-за ухода японцев «участки» отдадут отечественным компаниям.