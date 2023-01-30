«Лишимся ресурсов»: Япония ответит России на ограничения рыбного промысла у Курил
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов сказал НСН, что Япония откажется выделять России квоты на промысел дальневосточной сардины, скумбрии и макруруса.
Япония откажет России в добыче ряда объектов рыбного промысла у Курил из-за отказа Москвы обсуждать этот вопрос, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с НСН.
Ранее Россия отказала Японии в проведении межправительственных консультаций по рыбному промыслу в территориальных водах РФ в районе Курил. Япония сочла такую позицию неприемлемой. Мартынов объяснил, что такое решение станет взаимным, но больше ударит все-таки по японцам.
«Существует такая межправительственная комиссия между Россией и Японией, ежегодно собираются и определяют на паритетных началах долю для иностранных государств. Нам выделяет Япония дальневосточную сардину, скумбрию, макрурус, а мы выделяем им минтай и еще ряд объектов промысла. Теперь мы не будем выделять нашим японским коллегам право на вылов в нашей зоне. Для японцев это традиционные районы промысла, много лет мы им выделяли, японцы больше всех в мире потребляют рыбной продукции на душу населения – более 70 кг. Для жителей Хоккайдо это станет существенной проблемой, там и кальмары, возможно, мы выделяли», - объяснил он.
По его словам, российская рыбная промышленность лишится незначительного объема ресурсов, а освободившиеся из-за ухода японцев «участки» отдадут отечественным компаниям.
«Японцы не будут игнорировать этот запрет, это же японцы, у них такое мышление. Японские рыбаки никогда не будут нарушать. Мы обмениваемся ресурсами на взаимовыгодных паритетных началах, не только мы выделяем японцам, но и они нам, мы тоже каких-то ресурсов лишимся. Но серьезного удара российская рыбная промышленность не понесет. В связи с тем, что откажут в каком-то объеме японцам, эти объемы будут перераспределены на промышленное рыболовство для российских компаний. Это не такие значительные объемы, их дальневосточные рыбаки смогут освоить», - сказал собеседник НСН.
На фоне конфликта на Украине Япония уже ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций. Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил НСН, что подписание мирного договора и решение территориального вопроса в интересах как Токио, так и Москвы, однако Япония антироссийской позицией уничтожила базу для проведения переговоров.
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